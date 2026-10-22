Et küljendustöö sujuks ja lõpptulemus saaks just selline, nagu soovid, tasub enne materjalide saatmist mõned asjad üle vaadata.
1. Enne materjalide küljendusse saatmist
Küljendaja töötab kliendi saadetud tekstide ja piltidega. Seetõttu on oluline, et materjalid oleksid võimalikult valmis ja korrastatud.
- Tekstid: saada tekstid Wordi failina. Enne saatmist kontrolli üle õigekiri, nimed, kuupäevad ja muu oluline info. Trükikotta tuleb saata lõplik ja kontrollitud tekst, mitte pooleliolev tööfail. Küljendamise käigus ei tegeleta enam teksti kirjutamise ega sisulise muutmisega.
- Pildid: saada fotod ja illustratsioonid eraldi failidena ning võimalikult hea kvaliteediga.
- Piltide asukohad: kui mõni pilt peab asuma kindla teksti juures, anna sellest teada.
- Pealkirjad ja järjestus: märgi selgelt peatükid, alapealkirjad ja tekstide õige järjekord.
- Erisoovid: kui sul on kindel ettekujutus kujundusest, jaga seda meiega juba enne töö alustamist.
Mida paremini on materjalid ette valmistatud, seda vähem kulub aega hilisematele täpsustustele ja parandustele.
2. Kui saad küljendatud PDF-faili ülevaatamiseks
Kui küljendaja on töö valmis saanud, saadame sulle PDF-faili kontrollimiseks.
Nüüd on oluline kogu materjal algusest lõpuni hoolikalt läbi lugeda.
Kontrolli kindlasti:
- Kas kogu tekst on olemas ja õiges järjekorras?
- Kas nimed, kuupäevad, numbrid ja kontaktandmed on õiged?
- Kas pildid ja nende allkirjad on õigetes kohtades?
- Kas pealkirjad, leheküljenumbrid ja sisukord on korrektsed?
- Kas tekstis esineb kirjavigu, puuduvaid sõnu või lauseid?
3. Kuidas PDF-failis parandusi märkida?
Kõige mugavam on märkida parandused otse saadetud PDF-faili, kasutades näiteks tasuta Adobe Acrobat Readeri kommentaaride tööriistu.
Paranduste märkimisel:
- Märgi parandamist vajav sõna või lause.
- Lisa kommentaar, kus on selgelt kirjas, mida tuleb muuta.
- Kui soovid teksti asendada, kirjuta kommentaari kohe uus ja lõplik sõnastus.
- Kui midagi on vaja kustutada või lisada, märgi täpselt, millises kohas muudatus tuleb teha.
Näide: „Asendada sõna toimus sõnaga toimub.”
Palume koondada kõik parandused ühte PDF-faili. Nii ei lähe märkused erinevate e-kirjade ja failiversioonide vahel kaduma.
4. Pärast paranduste tegemist
Kui oled parandused ära märkinud, salvesta PDF-fail koos kommentaaridega ja saada see meile tagasi.
Küljendaja teeb märgitud muudatused ning vajadusel saadame faili uuesti ülevaatamiseks.
Enne trükki minekut ootame alati kliendi lõplikku kinnitust.
Tasub arvestada, et pärast küljendamist tehtavad suuremad sisulised muudatused võivad tähendada lisatööd ning mõjutada töö valmimise aega ja hinda.
5. Üks väike, aga oluline meeldetuletus
Seetõttu palume võtta küljendatud PDF-faili kontrollimiseks piisavalt aega. Loe kogu materjal hoolikalt läbi ja veendu, et kõik oleks õige. Kui töö on juba trükki läinud, ei saa paberile jõudnud vigu enam lihtsalt parandada.
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