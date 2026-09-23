Kas oled kunagi saanud trükikojalt tagasi sõnumi, et fail ei sobi trükkimiseks?
Kleebiste trükifail võib ekraanil valmis tunduda, kuid trükkimiseks ja erikujuliseks lõikamiseks peab see sisaldama ka vajalikku tehnilist infot. Õige mõõt, lõikevaru, turvaala ja vektorina tehtud lõikejoon aitavad tagada, et kleebis valmib soovitud kuju ja suurusega.
Kleebiste trükifail: kolm olulist ala
Iga kleebise trükifail koosneb kolmest osast:
- Lõikevaru 3 mm — kujundus peab ulatuma lõikejoonest 3 mm üle. See tagab, et lõikamisel ei jää kleebise servale valget äärt, isegi kui lõige pisut nihkub.
- Turvaala 5 mm — kõik olulised elemendid (tekst, logo, kontaktinfo) peavad jääma vähemalt 5 mm kaugusele kleebise servast.
- Lõikejoon vektorina — määrab kleebise lõpliku kuju. Meie trükikojas tähistab lõikejoont must ja soont magenta.
- Stantsi ehk lõikejoon — näitab täpselt, kuhu lõigatakse. Paigutatakse kujunduse peale eraldi kihile.
- Kujundus ilma stantsijooneta — puhas kujundus ilma lõikejooneta.
- Kontrollvaade — valmis kujul nähtav PDF või JPG, mis näitab kuidas kujundus ja lõige koos välja näevad.
Kontrollnimekiri enne faili saatmist
- Mõõt 1:1 — faili formaat vastab soovitud kleebise suurusele
- Lõikevaru vähemalt 3 mm — taust ulatub lõikejoonest üle
- Turvaala 5 mm — kriitilised objektid ei ole servani välja
- Lõikejoon vektorjoonena — ei tohi olla objekt
- CMYK ja 300 dpi — värvid ja elemendid on trükkimiseks sobivad
- PDF ilma lõikemärkideta — fondid kaasas või tekstid objektiks muudetud
- Kujundus ja lõige on kohakuti — paiknevad täpselt samas kohas
- Kontrollvaade on kaasas — valmis kujul nähtav PDF või JPG
Lõpetuseks
Korrektselt ette valmistatud trükifail aitab vältida lisaparandusi ning muudab kleebiste tootmise kiiremaks ja sujuvamaks.
Kui sa ei ole kindel, kas fail vastab nõuetele, saada see meile enne tellimist kontrollimiseks. Anname teada, kas faili saab kasutada või vajab see täiendamist.
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