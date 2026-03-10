Kui palju maksab raamatu trükkimine, sõltub mitmest tegurist – tiraažist, formaadist, köitest ja paberist. Selles artiklis selgitame, millest hind kujuneb, toome orienteeruvad hinnad ning aitame valida sinu projektile parima lahenduse.
Sul on olemas valmis käsikiri ja ei ole kindel, mis saab edasi? Oleme koostanud isekirjastamise info.
1. Millest raamatu trükkimise hind sõltub?
Raamatu trükkimise hind ei ole üheselt fikseeritud – see kujuneb mitme teguri koosmõjul. Enne hinnapakkumise küsimist on kasulik mõista, millised valikud hinda kõige rohkem mõjutavad.
- Tiraaž (kogus) – suurim üksiku eksemplari hinda mõjutav tegur. Mida rohkem eksemplare, seda odavam on ühe raamatu hind.
- Formaat – A5 (148 x 210 mm) ja B5 (170 x 240 mm) on levinuimad. Eritrükk (nt A4 (210 x 297 mm), ruudukujuline formaat jm) tõstab hinda.
- Lehekülgede arv – rohkem lehekülgi tähendab rohkem paberit ja pikemat trükiaega. Seda on oluline kalkuleerida juba varakult.
- Värviline vs mustvalge – mustvalge sisu on oluliselt soodsam. Täisvärvilise sisu (nt fotoraamat) hind on kõrgem.
- Kaane tüüp – pehmekaaneline raamat on soodsam, kõvakaaneline aga esinduslikum ja vastupidavam.
- Paber ja viimistlus – paberi paksus, matt või läikiv pind ning kaante lamineerimise valik mõjutavad lõpphinda.
2. Kui palju maksab raamatu trükkimine erinevate tiraažide puhul?
Allolevas tabelis on toodud ligikaudsed ühikuhinnad eri variantide puhul. Täpse hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust – pakkumine on tasuta ja valmib kiiresti.
|Kirjeldus
|Tiraaž
|Ühiku hind (ligikaudu)
|A5, pehmekaas, mustvalge sisu, 100 lk
|50 eks
|4 – 7 €
|A5, pehmekaas, mustvalge sisu, 100 lk
|200 eks
|2,5 – 4 €
|A5, pehmekaas, mustvalge sisu, 100 lk
|500 eks
|1,5 – 2,5 €
|A5, kõvakaas, mustvalge sisu, 150 lk
|100 eks
|8 – 14 €
|A5, kõvakaas, mustvalge sisu, 150 lk
|500 eks
|4 – 7 €
|A4, täisvärvil. sisu (fotoraamat), 80 lk
|50 eks
|18 – 30 €
|A4, täisvärvil. sisu (fotoraamat), 80 lk
|200 eks
|10 – 18 €
* Hinnad on orienteeruvad, sisaldavad trükki ilma kujunduseta. Täpsem hind selgub pärast hinnapäringu esitamist.
Digitrükk vs. ofsettrükk: kumb sobib teie raamatule?
Kui palju maksab raamatu trükkimine, sõltub sageli ka sellest, kas kasutatakse digitrükki või ofsettrükki.
Raamatuid trükitakse peamiselt kahel viisil: digitrükis ja ofsettrükis. Mõlemal meetodil on oma eelised ning sobiv valik sõltub tiraažist ja projekti eesmärgist. Sõltuvalt trükise tüübist (plakat, voldik, flaier, brozüür jne..) valime ka trükilahenduse.
Digitrüki eelised
- Sobib väikestele tiraažidele (1–300 eksemplari)
- Kiirem tootmisaeg
- Ei nõua eraldi trükiplaatide valmistamist
- Hea kvaliteet igapäevaste väljaannete jaoks
Ofsettrüki eelised
- Soodsam alates 300–500 eksemplarist
- Väga kõrge ja stabiilne trükikvaliteet
- Sobib professionaalsetele kirjastusprojektidele
- Tootmisaeg pikem, kui digitrükil
4. Raamatu köitmisviisid: kuidas köide hinda mõjutab?
Liimköite raamat (glue binding)
Kõige levinum köitmisviis pehmekaaneliste raamatute puhul. Lehed liimitakse seljaservast kokku, mis tagab puhta ja professionaalse välimuse. Sobib hästi romaanidele, õppematerjalidele ja brošüüridele ning on hinnalt soodne lahendus.
Õmmeldud liimköite raamat (sewn glue binding)
Vastupidavam köitmisviis – lehed õmmeldakse enne liimimist seljast niitidega kokku. Sobib raamatutele, mida kasutatakse sageli, näiteks õpikutele ja käsiraamatutele.
Kõvakaaneline raamat (hardcover)
Prestiižsem ja pikaealisem köitmisviis. Sobib albumitele, juubelikogumikele ja esindusraamatutele. Saadaval mitmesuguste kaane viimistlusvõimalustega, näiteks matt- või läiklamineeringu ning fooliumtrükiga samuti surutrükk või kohtlakk.
Spiraalköite raamat
Praktiline köitmisviis, kui raamat peab lamedalt avanema (nt kokaraamat või käsiraamat). Plastik- või metallspiraal on vastupidav ning mugav kasutada. See köiteviis sobib erinevatele tiraažidele.
Klamberköitega brošüür või raamat
Klamberköide sobib eriti hästi õhematele trükistele, näiteks brošüüridele, luulekogudele ja töövihikutele. See on lihtne, soodne ja kiire köitmisviis.
5. Milline tiraaž on raamatu trükkimiseks kõige mõistlikum?
Tiraaži valik on sageli üks keerulisemaid otsuseid. Järgmised küsimused aitavad õiget kogust paremini hinnata:
- Kas raamat on isiklikuks tarbeks (nt perekonna ajalugu, memuaarid)? → 20–100 eks. piisab.
- Kas jagate seda üritustel, kingitusena või müügiks? → 100–500 eks. on mõistlik vahemik.
- Kas plaanite aktiivselt müüa poodides või veebis? → Arvutage eeldatav aastamüük × 1,5.
- Trükite esimest korda? → Alustage väiksema tiraažiga ja vajadusel trükkige juurde.
Kas raamatu müümiseks on vaja ISBN-numbrit?
Kui plaanite raamatut müüa raamatupoodides või veebipoodides, on tavaliselt vaja ISBN-numbrit. ISBN on rahvusvaheline raamatu identifitseerimisnumber, mille abil saavad raamatupoed ja raamatukogud teost süsteemidesse lisada.
Väikeste tiraažide puhul (näiteks pere- või mälestusraamatud) ei ole ISBN tingimata vajalik. Kui aga plaanite raamatut müüa või levitada laiemalt, tuleb ISBN kindlasti vormistada juba enne trükki.
Eestis väljastab ISBN-numbreid Eesti Rahvusraamatukogu kirjastajaportaal.
Vajadusel saame aidata ka ISBN-i taotlemise ja raamatu trükiettevalmistusega.
6. Korduma kippuvad küsimused raamatu trükkimise kohta
Kas raamatut saab trükkida ka ainult ühe eksemplarina?
Jah, digitrükiga on võimalik trükkida ka ainult üks eksemplar. Kuigi ühe raamatu ühikuhind on siis kõrgem, sobib see hästi näiteks proovieksemplari tellimiseks enne suurema tiraaži trükkimist. NB. offsett ja digitrükis on värvide erinevus.
Kas kujundus/küljendus on hinna sees?
Trükkimise hind ei sisalda tavaliselt küljendust ega kujundust. Vajadusel pakub Vali Press ka professionaalset kujundus- ja küljendusteenust – küsige meilt pakkumist.
Kui kaua võtab raamatu trükkimine aega?
Valmimise aeg sõltub trükise mahust, tiraažist ja köitmisviisist. Kõvaköitega raamatute puhul on tootmisaeg tavaliselt umbes 4 töönädalat. Liimköitega raamatud valmivad üldjuhul kiiremini.
Millisel kujul tuleb fail esitada?
Kliendi esitatud trükifailid peavad olema PDF-vormingus (versioon 1.4–1.5), CMYK-värviruumis ning sisaldama 3 mm lõikevaru (bleed). Küljendamiseks esitatavad failid peavad olema keeleliselt korrektsed Wordi dokumendid.
Täpsemalt vaadake meie Kliendi ABC lehelt.
Kas trükiseid saab saata üle Eesti?
Jah. Vali Press tarnib trükised üle kogu Eesti. Transpordikulu lisatakse tellimusele vastavalt kogusele ja tarneaadressile.
Vali Press trükikojal on üle 30 aasta trükikogemust.