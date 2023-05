Raamatu kirjastamine võib tunduda keeruline ettevõtmine. Siin on mõned üldised sammud tegevusplaani hõlbustamiseks.

1. Kirjuta raamat. Esimene samm on muidugi hea idee ja raamatu kirjutamine. Veenduge, et teil on olemas korrektne käsikiri.

2. Toimetamine ja korrektuur. Enne käsikirja töösse andmist on vaja täpsustada, kas soovid teksti keelekorrektuuri. Vali Press trükikoda pakub keelekorrektuuri teenust, keeletoimetamist mitte.

3. Vali trükikoda. Kui käsikiri on valmis, vali trükikoda. Selleks uurige erinevaid kodulehekülgi ja suhelge trükikoja müügiesindajatega, et välja selgitada, millised on nende pakutavad teenused, nõuded ja võimalused. Leia enda jaoks parim lahendus: PAKUTAVAD TEENUSED, ESITATAVAD NÕUDED JNE.

4. Saatke käsikiri trükikotta. Kui oled välja valinud sobiva trükikoja, saada neile oma käsikiri ja soovid seoses tulevase trükisega: PABER, KAANED, FORMAAT JNE. muud materjalid nõuetele– siselingina kliendi ABC alamlehele vastavas vormingus.

5. Kujundus ja trükk. Kui toimetamine ja korrektuur on lõpetatud, alustab trükikoja kujundaja raamatu kujundamist ja küljendamist. Selles protsessis on oluline kujundaja ja tellija omavaheline hea ja selge suhtlus. Soovitame enne oma mõtted korrektselt kujundajale edastada ja kohe algusjärgus koos sobiv lahendus ja stiil leida, et vältida asjatut ajakulu. Võimalusel tulge ja kohtuge trükikojas meie kujundajaga. Kogemuste põhjal võime öelda, et see aitab alati kaasa sujuvale koostööle. On vaja välja valida ka raamatu köiteliik – see tuleks kodulehel siselingiga linkida raamatute alamlehele – ja paberid. Arvestades raamatu otstarvet, tellija maitset ja trükikoja soovitusi, leidkem oma raamatule kõige parem lahendus.

6. Turundus ja müük. Kui oled ise enda raamatu kirjastaja, tuleb turunduse ja müügi pool enda kanda võtta.

7. Trükistele, mille tiraaž ületab 50 EKSEMPLARI, tuleb taotleda ISBN-kood Rahvusraamatukogu kirjastajaportaalis. Selle toiminguga saab Vali Press trükikoda aidata. Kokkuvõtteks: raamatu kirjastamine o protsess, mis nõuab pühendumist, järjekindlust ja aega.