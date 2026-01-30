Praktiline juhend isekirjastamiseks: mida enne raamatu trükkimist teada ja kuidas vältida levinud vigu isekirjastamisel.
Raamatu väljaandmine ei pea algama kirjastuse ukse taga ootamisest- kõik käsikirjad ei ole kirjastusele “ahvatlevad”. Üha rohkem autoreid, koolitajaid ja ettevõtteid valib isekirjastamise – tee, mis annab vabaduse otsustada nii sisu, vormi kui ka ajastuse üle. Vali Pressis ei ole autor isekirjastamisel üksi – aitame saada isekirjastajaks ning pakume tuge kõigis raamatu valmimise etappides. Just seetõttu teame, et edukas raamat ei sünni juhuslikult, vaid teadlike otsuste ja hea koostöö tulemusena.
Mis on isekirjastamine ja kellele see sobib?
Isekirjastamine tähendab, et autor on ise oma raamatu „projektijuht“. See tähendab, et:
- autor otsustab, millal ja kuidas raamat ilmub;
- autor valib koostööpartnerid (toimetaja, kujundaja, trükikoda); Vali Press trükikoda saab aidata ka keeletoimetaja valikuga.
- autor vastutab tiraaži, hinna ja leviku eest. Hea kui autoril on endal juba platvorm olemas kus kaudu enda raamatut reklaamida ja müüa!
Oluline on mõista, et isekirjastamine ei tähenda üksi tegutsemist. Vastupidi – parimad tulemused sünnivad siis, kui autoril on kõrval kogenud ja toetavad partnerid.
Raamatu väljaandmise protsess: ideest trükini
Käsikiri ja sisu viimistlemine
Kõik algab tekstist. Enne trükile mõtlemist tasub käsikiri põhjalikult üle vaadata:
- keeleline korrektsus;
- loogiline ja selge struktuur;
- lugejasõbralikkus.
Toimetamine ei ole luksus, vaid investeering raamatu kvaliteeti ja usaldusväärsusesse.
Küljendus ja kujundus – etapp, kus käsikirjale antakse konkreetne vorm
Raamatu kujunduse esimeses etapis pannakse paika:
- raamatu formaat;
- fondid ja teksti paigutus;
- illustratsioonide ja piltide asetus;
- kaanekujundus – enamasti valmib see viimasena.
Soovitame meid kaasata juba selles etapis.
Nii saab vältida olukordi, kus ilus kujundus ei sobi tehniliselt trükki või vajab hiljem kulukat ümbertegemist.
Trükitehnilised valikud, mis mõjutavad hinda ja kasutusmugavust
Need otsused mõjutavad lõpptulemust rohkem, kui esialgu tundub:
- pehme- või kõvakaaneline raamat;
- liim-, õmmeldud- või spiraalköide;
- paberi toon ja paksus;
- selja paksus ja kaanefaili ehitus.
Siin on trükikoja roll eriti oluline – hea trükipartner aitab leida tasakaalu idee, eelarve ja kasutusmugavuse vahel.
Tiraaž ja kordustrükid – isekirjastamise suur eelis
Tänapäeval ei pea alustama suure tiraažiga. Väga levinud on:
- 100–300 eksemplari esimene trükk;
- proovitrükk peale faili küljendust, siis saab veel materjali üle vaadata paberil, enne kui suur tiraaž tootmisesse läheb;
- kordustrükk vastavalt tegelikule vajadusele.
Paljud isekirjastajad jõuavad mitme kordustrükini – see on paindlik ja riskiteadlik lähenemine.
Levinumad vead isekirjastamisel, kui failid tulevad kliendi poolt
Trükikojas kohtame sageli samu probleeme, kui fail tuleb kliendi poolt:
- failid jõuavad trükki liiga hilja ja ajasurve all; raamatu trükk võib võtta kuni 3 töönädalat alates hetkest, kui failid on meie poolt sobivaks kinnitatud.
- raamatu selja paksus on valesti arvestatud, ei osata arvestada sisuploki paksusega;
- kujundus ei ole trükitehniliselt sobiv, sageli on ainult esikaas ja ei ole arvestatud köitevaruga;
- eelarve ja ootused pole alguses läbi mõeldud.
Hea uudis: enamik neist vigadest on välditavad, kui trükipartner kaasata juba varases etapis.
Kui palju maksab raamatu ise väljaandmine?
Raamatu trükkimise hind ei ole kunagi „üks number“. See sõltub:
- lehekülgede arvust;
- tiraažist;
- materjalidest ja viimistlustest.
Sageli on võimalik leida lahendus, mis näeb hea välja, on vastupidav ja mahub eelarvesse. Küsimus ei ole ainult hinnas, vaid teadlikes valikutes.
Vali Press trükikoda kui autorit toetav partner
Vali Pressis ei vaata me raamatu trükifaili kui lihtsalt faili. Meie jaoks on see lugu, mõte või teadmine, mis väärib head vormi.
Seepärast:
- mõtleme kaasa juba planeerimise faasis;
- selgitame tehnilisi valikuid arusaadavalt;
- pakume lahendusi, mitte ainult hinnapakkumist.
Kui sul on käsikiri valmis, pooleli või alles idee tasandil, tasub arutelu alustada varakult. Nii sünnib raamat, mille üle on hea meel nii autoril kui ka lugejal.